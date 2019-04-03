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"На стадион может прийти Павелко": у Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова, передает "Громадське".

"Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, - ред.) Мможет прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол ", - сказала Ионова.

Напомним, кандидат в преизиденты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

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