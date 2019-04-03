"На стадион может прийти Павелко": у Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты

3 апреля, 2019, 20:18

Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова, передает "Громадське".

"Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, - ред.) Мможет прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол ", - сказала Ионова.

Напомним, кандидат в преизиденты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".