В Зеленского рассказали о планах по ГПУ, СБУ и ГФС

2 апреля, 2019, 21:45

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что Генпрокуратуру, СБУ и Государственную фискальную службу следует "запустить заново" после масштабной кадровой чистки

Об этом заявил член команды Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура - провал, суды - провал, СБУ - провал, ГФС - полный провал! Поэтому наш подход к реформированию и Генпрокуратуры, и всех органов, которые я перечислил, - искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми и запустить эти структуры заново", - сказал Данилюк.

Член команды Зеленского добавил, что модели "перезапуска" ГПУ и СБУ уже определены, а также отметил, что должен быть изменен закон о госслужбе, чтобы она больше напоминала работу в частном секторе, была более гибкой и эффективной.