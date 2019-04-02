В Зеленского рассказали о планах по ГПУ, СБУ и ГФС
2 апреля, 2019, 21:45
В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что Генпрокуратуру, СБУ и Государственную фискальную службу следует "запустить заново" после масштабной кадровой чистки
Об этом заявил член команды Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".
"Прокуратура - провал, суды - провал, СБУ - провал, ГФС - полный провал! Поэтому наш подход к реформированию и Генпрокуратуры, и всех органов, которые я перечислил, - искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми и запустить эти структуры заново", - сказал Данилюк.
Член команды Зеленского добавил, что модели "перезапуска" ГПУ и СБУ уже определены, а также отметил, что должен быть изменен закон о госслужбе, чтобы она больше напоминала работу в частном секторе, была более гибкой и эффективной.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - глава ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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