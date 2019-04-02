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Мера пресечения Мангеру: суд удалил из процесса адвоката семьи Гандзюк

Адвоката семьи погибшей Екатерины Гандзюк Евгению Закревскую суд удалил из процесса избрания меры пресечения подозреваемому в организации убийства главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру

Об этом сообщила подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых в Facebook.

Отмечается, что адвокаты Мангера предложили удалить Евгению Закревскую с этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая. И суд удовлетворил это предложение.

Хромых рассказала, что фактически теперь Закревская лишена голоса в процессе, выступать могут только прокуроры.

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