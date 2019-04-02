Мера пресечения Мангеру: суд удалил из процесса адвоката семьи Гандзюк
2 апреля, 2019, 22:04
Адвоката семьи погибшей Екатерины Гандзюк Евгению Закревскую суд удалил из процесса избрания меры пресечения подозреваемому в организации убийства главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру
Об этом сообщила подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых в Facebook.
Отмечается, что адвокаты Мангера предложили удалить Евгению Закревскую с этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая. И суд удовлетворил это предложение.
Хромых рассказала, что фактически теперь Закревская лишена голоса в процессе, выступать могут только прокуроры.
- Напомним, 31 июля 2018 г. Екатерину Гандзюк облили кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 г. около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин на данный момент объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,500 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-