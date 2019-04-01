Порошенко занимает первое место в зарубежном избирательном округе
1 апреля, 2019, 07:45
Центральная избирательная комиссия обработала более 91% протоколов в пределах зарубежного избирательного округа
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
По данным ЦИК, президент Петр Порошенко получает 38,6% голосов, шоумен Владимир Зеленский - 25,8%, Анатолий Гриценко - 10,1%, Игорь Смешко - 6,5%, Юрий Бойко - 5%.
Более 50% голосов Порошенко пока получил на голосовании в таких странах как Австралия, Великобритания, Индия, Ирландия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Кипр, ЮАР, Таиланд, Черногория и Швейцария.
В голосовании за рубежом приняли участие 40790 украинцев.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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