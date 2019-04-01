Порошенко занимает первое место в зарубежном избирательном округе

1 апреля, 2019, 07:45

Центральная избирательная комиссия обработала более 91% протоколов в пределах зарубежного избирательного округа

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, президент Петр Порошенко получает 38,6% голосов, шоумен Владимир Зеленский - 25,8%, Анатолий Гриценко - 10,1%, Игорь Смешко - 6,5%, Юрий Бойко - 5%.

Более 50% голосов Порошенко пока получил на голосовании в таких странах как Австралия, Великобритания, Индия, Ирландия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Кипр, ЮАР, Таиланд, Черногория и Швейцария.

В голосовании за рубежом приняли участие 40790 украинцев.