Меркель позвонила Порошенко и поздравила с выходом во второй тур
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании", - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул, что Ангела Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса, и поблагодарил немецкого лидера за поддержку Украины. Руководители государств также обсудили активизацию выполнения Минских договоренностей и освобождения пленных.
"Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель обсудили дальнейшие шаги для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса", - рассказал Порошенко.
Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель обсудили дальнейшие шаги для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождение заложников Кремля, реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса. pic.twitter.com/QpepoJ8Wv8- Петр Порошенко (@poroshenko) 1 апреля 2019 г.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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