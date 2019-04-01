Меркель позвонила Порошенко и поздравила с выходом во второй тур

1 апреля, 2019, 21:27

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что Ангела Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса, и поблагодарил немецкого лидера за поддержку Украины. Руководители государств также обсудили активизацию выполнения Минских договоренностей и освобождения пленных.

"Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель обсудили дальнейшие шаги для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса", - рассказал Порошенко.