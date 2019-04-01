Хакеры из РФ пытаются войти в систему ЦИК, - Аваков
1 апреля, 2019, 20:33
С территории РФ, а также из Киева неизвестные пытаются обойти защиту системы Центризбиркома
Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает "Радио Свобода".
"Мы видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса - и из Российской Федерации, и с тех, которые есть в Киеве", - сказал Аваков.
Министр заверил, что специалисты из ЦИК и МВД успешно противостоят попыткам взломать системы.
"ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - добавил Аваков.
- Напомним, по данным подсчета ЦИК более 90,26% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,26%, действующий президент Петр Порошенко - 15,98%, Юлия Тимошенко - 13,36% голосов избирателей.
- По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 воскресенья 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов и заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
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