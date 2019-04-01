Хакеры из РФ пытаются войти в систему ЦИК, - Аваков

1 апреля, 2019, 20:33

С территории РФ, а также из Киева неизвестные пытаются обойти защиту системы Центризбиркома

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает "Радио Свобода".

"Мы видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса - и из Российской Федерации, и с тех, которые есть в Киеве", - сказал Аваков.

Министр заверил, что специалисты из ЦИК и МВД успешно противостоят попыткам взломать системы.

"ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - добавил Аваков.