ЦИК посчитала 75% бюллетеней: у Зеленского 30,4%
1 апреля, 2019, 13:24
По результатам подсчета 75,7% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Зеленский набирает 30,4% (4260888 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,1% (2258156 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,2% (1851516 избирателей).
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%, 1615911 избирателей), Анатолий Гриценко (7,0%, 990 122 избирателей), Игорь Смешко (5,9%, 833 935 избирателей), Олег Ляшко (5,2 %, 735 175 избирателей), Александр Вилкул (4,3%, 603 783 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 232 214 избирателей).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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