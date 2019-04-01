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ЦИК посчитала 75% бюллетеней: у Зеленского 30,4%


фото: REUTERS
По результатам подсчета 75,7% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набирает 30,4% (4260888 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,1% (2258156 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,2% (1851516 избирателей).

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%, 1615911 избирателей), Анатолий Гриценко (7,0%, 990 122 избирателей), Игорь Смешко (5,9%, 833 935 избирателей), Олег Ляшко (5,2 %, 735 175 избирателей), Александр Вилкул (4,3%, 603 783 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 232 214 избирателей).

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