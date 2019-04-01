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ЦИК обработала почти 42% бюллетеней: в Зеленского 30%

По результатам обработки 41,59% бюллетеней лидерство в первом туре президентских выборов удерживает Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набрал 30,2%, президент Украины Петр Порошенко - 16,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,1%.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,4%), Анатолий Гриценко (7%), Игорь Смешко (5,9%), Олег Ляшко (5,1%), Александр Вилкул (4,2%), Руслан Кошулинский ( 1,6%).

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