//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК обработала 61% протоколов: Зеленский немного увеличивает отрыв

По результатам подсчета 61,15% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набирает 30,3%, президент Украины Петр Порошенко - 16,3%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,0%.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%), Анатолий Гриценко (7,0%), Игорь Смешко (5,9%), Олег Ляшко (5,1%), Александр Вилкул (4,2%), Руслан Кошулинский (1,6%).

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать