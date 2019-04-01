ЦИК обработала 61% протоколов: Зеленский немного увеличивает отрыв
1 апреля, 2019, 10:14
По результатам подсчета 61,15% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Зеленский набирает 30,3%, президент Украины Петр Порошенко - 16,3%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,0%.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%), Анатолий Гриценко (7,0%), Игорь Смешко (5,9%), Олег Ляшко (5,1%), Александр Вилкул (4,2%), Руслан Кошулинский (1,6%).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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