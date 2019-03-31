Силы ООС показали, как будут выбивать оккупантов с господствующих высот

31 марта, 2019, 09:44

На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения с боевой стрельбой. Использовались АГС, минометы, танки и САУ

Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Во время тактических учений войска отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, было взаимодействие между подразделениями различных родов войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также отработка порядка действий в случае угрозы локальных наступательных операций врага, в том числе восстановление утраченного положения.

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"Необходимо выбить врага именно из господствующих высот. Это были тренировки сил, средств, действий в ответ на захват нашей территории, - пояснил Наев. - Мы видели наглядно, что цели были поражены, а тактически они (участники тренировок - ред.) действовали правильно, они шли за разрывами своих мин и снарядов. Под прикрытием нашего огня".

"Враг" поражался. Наши бойцы были под прикрытием", - подытожил командующий ООС.