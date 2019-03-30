Обострением на Донбассе Россия пытается снизить явку на выборах в прифронтовой зоне, - Геращенко
30 марта, 2019, 18:28
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия с помощью арестов крымских татар и обострения на Донбассе пытается уменьшить явку на президентских выборах в прифронтовой зоне
Об этом Ирина Геращенко сообщила в facebook.
"Облавы в Крыму, арест 23 крымских татар, и сегодняшнее обострение на Донбассе - попытка давления и вмешательства в наши выборы, попытка запугать активных украинцев и татар в Крыму, попытка уменьшить явку в прифронтовой зоне", - написала Геращенко.
Вице-спикер также считает неслучайным обострение на Донбассе.
"Конечно, это не случайность. РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжает смеяться про "Путин нападет" - напоминаю, что Путин напал 5 лет назад и пока никак не угомониться", - подчеркнула Геращенко.
- Напомним, 29 марта на фронте ситуация значительно обострилась - один украинский военный погиб, еще четверо были ранены.
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