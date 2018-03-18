Что известно о главе Объединенных сил (ООС) Сергее Наеве: меч от Елизаветы II, воевал за ДАП, имеет брата в Крыму

18 марта, 2018, 19:04

За назначением на должность первого командующего Операции объединенных сил (ООС), генерал-лейтенанта Сергея Наева стоит начальник генштаба ВСУ - командующий ВСУ Виктор Муженко

Об этом в своей авторской статье на ЦензорНЕТ пишет главный редактор этого портала, методолог АТО Юрий Бутусов.

По его данным, наиболее вероятным кандидатом на должность начальника ООС считался командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский.

"Пожалуй, единственный генерал, который имеет известность и авторитет не только в армии, но и в обществе. Забродский был назначен на пост командующего АТО, и казалось, что это подготовительный этап к назначению на высокий пост", - пишет о нем Бутусов.

Однако Муженко принял другое решение.

По мнению журналиста, причина в том, что назначение Забродского на такую ​​должность Муженко расценил как "непредсказуемый фактор".

"Нет, никаких конфликтов между Муженко и Забродским нет. Но Виктор Николаевич (Муженко - ред.) - опытный генерал паркетно-подковерных войн, и его беспокоит прежде всего контроль за процессами. Муженко не понимает, что такое децентрализация полномочий, он любит делегировать подчиненным ответственность . Поэтому в кадровых вопросах для НГШ (начальника Генштаба - ред.) важно назначать людей, которые все выполняют и ничего не требуют ", - пояснил Бутусов.

Вместе с тем глава ООС будет иметь двойное подчинение - президенту, как верховному главнокомандующему, и начальнику ГШ.

"Впервые в армии один из руководителей будет замкнут по вертикали управления не только на командующего ВСУ, но и на президента, и получит, таким образом, свой собственный канал коммуникации с главой государства", - прокомментировал это обстоятельство Бутусов.

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По открытым данным, Сергей Иванович Наев - 1970 года рождения. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, служил командиром взвода в Группе советских войск в Германии, проходил службу в ВС России, вернулся в Украину в 1993-м, зачислен в состав 24-й трижды Краснознаменной "Железной" механизированной дивизии, которая еще с времен ССР считалась элитной кузницей генеральских кадров.

Наев проходил службу на следующих должностях:

- командир механизированного взвода 7-го полка 24-й дивизии;

- командир разведывательной роты 7-го механизированного полка;

- командир механизированного батальона 7-го полка;

- командир 820-го механизированного полка 128-й механизированной дивизии;

- командир 28-й отдельной механизированной бригады;

- слушатель Национальной академии обороны;

- заместитель командующего 13-м армейским корпусом;

- начальник штаба оперативного командования "Юг";

- начальник сектора "Б" антитеррористической операции в сентябре-декабре 2014-го года;

- начальник сектора "Б" АТО в феврале-марте 2015-го;

- начальник сектора "Б" АТО в июне-августе 2015 го;

- начальник оперативно-тактического управления "Донецк" в августе-ноябре 2016 года;

- руководил боями за Донецкий аэропорт (ДАП);

- первый заместитель командующего Сухопутных войск;

- заместитель начальника Генштаба;

- командующий Операцией объединенных сил на Донбассе.

Кстати, как лучшего выпускника его наградили Мечом королевы Великобритании. Награду Наеву вручал британский посол, сообщает Зеркало недели.

В сентябре 2017 года Следственный комитет РФ открыл против Наева и группы других украинских военнослужащих уголовное дело "за геноцид в Донбассе".

Волонтер Роман Доник дает Наеву следующую характеристику (дальше цитата из его статьи на Site.ua):

“Наев, один из генералов, о которых мне пришлось поменять мнение от резко отрицательного до положительного. Особенно после его ухода с ОК (оперативного командования).

Могу ошибиться, но, по-моему, самый педантичный и системный генерал в ВСУ. Буквоед и методист. За бирки мог спрашивать до обморока. Но когда эта энергия и педантичность шла в нужное русло, то КПД был высоким... Не мне судить, но знающие люди говорят, что у него феноменальная способность подбирать людей для решения задач”.

По данным Новынарни, у генерала есть два сына и дочь, жена Наталья, которой в прошлом году подарили 100 тыс. грн. наличности.

Также в декларации генерала - годовая зарплата 196 926 грн., автомобиль Toyota Rav 4 2015 года, комната в Днепре, доход от отчуждения движимого имущества на 498 060 грн., недостроенный дом в селе Кошары Лиманского района Одесской области, расходы 136 550 грн. на строительство.

В 2018 году он задекларировал также подарок на сумму 139 743 грн. от Наева Максима Ивановича (брата).

Журналист “Радио Свобода” Левко Стек установил, что брат Сергея Наева, который делает ему ценные подарки проживает в оккупированном Крыму и работает на почте, а перед этим в "пенсионном фонде" оккупантов, то есть на государственной службе страны-агрессора.

"Убежден, президент Порошенко знает об этих страницах из биографии Сергея Наева. Но, очевидно, есть и другие факторы, которые перевесили озвученные здесь риски", - делает вывод Стек.