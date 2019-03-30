29 марта на фронте: ситуация значительно обострилась. С украинской стороны - один погибший, четверо раненых, с российской - четверо уничтоженных, шестеро раненых
Об этом говорится в тесте информационного сводка руководства операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 30 марта 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечается, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов ", - информируют украинские военные.
Также огнем уничтожено зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск.
Так выглядит "Оса-АКМ"
А так "Житель"
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
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Справка
В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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