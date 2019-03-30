На передовой оборвалась жизнь 29-летнего десантника Дмитрия Костенюка из Черновцов
30 марта, 2019, 10:52
29 марта 2019 года на Мариупольском направлении в районе проведения операции Объединенных сил российско-террористические группировки совершили обстрел из запрещенного вооружения - 120 миллиметровых минометов опорного пункта одного из подразделений десантно-штурмовой войск
От полученных осколочных ранений скончался военнослужащий одной из воинских частей ДШВ солдат Костенюк Дмитрий Степанович, передает Еспресо.TV со ссылкой на страницу командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Как отмечается, при жизни десантника военные врачи боролись до последнего.
Подтвердила печальную весть и волонтер из Черновцов Галина Абрамюк.
По ее данным, в погибшего осталось двое маленьких детей.
- Напомним, 29 марта ситуация на фронте значительно обострилась . С украинской стороны - один погибший, четверо раненых, с российской - четверо уничтоженных, шестеро раненых
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