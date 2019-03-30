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В сети показали, как ВСУ уничтожили форпост боевиков "Крокодил" на окраине Донецка и технику россиян вблизи Горловки и Брянки

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан ( "Штирлиц") выложил на своей странице сделанные из беспилотника зрелищные изображения разгромленого вчера, 29 марта 2019 года, опорного пункта российско-террористических войск под названием "Крокодил", что на окрестности Петровского района временно оккупированного города Донецка

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

По его словам, с этого места захватчиками "контролировалась дорога Красногоровка-Марьинка" уничтожен.

"Именно благодаря умелым и профессиональным действиям воинов ООС и для сохранения жизни и здоровья воинов было принято решение на его уничтожение. Адекватный ответ на провокации оккупантов должен быть жестоким и безжалостным", - отметил автор сообщения.

Операция проведена 24 ОМБр им. короля Даниила.

Кроме того, "Штирлиц" привел местоположение ликвидированной военной техники россиян, о которой утром рассказывала пресс-служба Минобороны Украины.

Зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" - неподалеку от Горловки, станция РЭБ Р-330Ж "Житель" - в районе н.п. Брянка.

Все упомянутые операции проводились 29 марта.

  • Напомним, вчера ситуация на фронте значительно обострилась . С украинской стороны есть один погибший, четверо раненых, с российской - четверо уничтоженных, шестеро раненых.
  • Как стало известно, во время боестолкновений оборвалась жизнь 29-летнего рядового десантника Дмитрия Костенюка из Черновцов .
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