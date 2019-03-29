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Представительство ЕС в ОБСЕ призвало Россию допустить врачей к политзаключенному Грибу

29 марта представительство Европейского Союза при ОБСЕ выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу Грибу

Об этом сообщает Радио.Свобода.

В заявлении говорится, что Евросоюз "ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению, которое ему требуется".

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", - заявили в представительстве.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 г. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

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Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. В него также плохо сворачивается кровь. Такое заболевание может вызвать кровотечение, что опасно для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
  • На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
  • 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
  • Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
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