Представительство ЕС в ОБСЕ призвало Россию допустить врачей к политзаключенному Грибу

29 марта, 2019, 13:00

29 марта представительство Европейского Союза при ОБСЕ выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу Грибу

Об этом сообщает Радио.Свобода.

В заявлении говорится, что Евросоюз "ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению, которое ему требуется".

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", - заявили в представительстве.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 г. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

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Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.