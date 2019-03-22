Украинский политзаключенный Гриб объявил голодовку после оглашения приговора

22 марта, 2019, 10:36

Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку

Об этом Гриб сообщил в комментарии журналистам, передает Громадське .

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку", - сказал Павел.

Напомним, что 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).