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Украинский политзаключенный Гриб объявил голодовку после оглашения приговора

Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку

Об этом Гриб сообщил в комментарии журналистам, передает Громадське .

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку", - сказал Павел.

Напомним, что 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

  • Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. В него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасно для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала , что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
  • На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
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