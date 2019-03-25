Врач Павла Гриба заявил, что в политзаключенного прогрессирует портальная гипертензия
Об этом его врач, доктор медицинских наук, профессор Василий Притула рассказал в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .
"Согласно тех анализов, которые мы получили подробно, у Павла Гриба прогрессирует портальная гипертензия. И по многим показателям является угроза не только для здоровья его, но и для жизни. И, к сожалению, за время пребываний в СИЗО в Краснодаре и в Ростове-на-Дону состояние его ухудшилось ", - отметил медик.
Лекарство же политзаключенных впервые за последние полгода "по настоянию и Европейского суда, и родителей, и адвокатов, и дипломатов" смог получили лишь недавно.
"Но эти лекарства только в какой-то степени могут поддержать, потому что болезнь прогрессирует по всем показателям - по функциям печени, крови и центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и т.д.", - добавил профессор.
При этом Притула лично встречался в Ростове с руководителем следственного изолятора и с начмедом данного учреждения.
"Мы смогли договориться, что Павла осмотрят специалисты с портальной гипертензии Ростовского медицинского университета. Когда эти обследования были сделаны, их данные еще раз подтвердили, что у Павла достаточно выраженное прогрессирование болезни" портальная гипертензия ", - отметил Притула.
Справка
Портальная гипертензия характеризуется повышением кровяного давления, нарушением работы и деформацией как органов брюшной полости (силезинкы, пищевода, желудка, печени), так и размещенных там сосудов.
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил парня к 6 годам колонии строгого режима. Власти РФ настаивает, что он якобы готовил теракт в одной из общеобразовательных школ города Сочи.
- К маю есть возможность подачи и рассмотрения апелляции.
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