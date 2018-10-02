Политзаключенному Грибу Россия блокирует счет, он не может купить лекарств, - отец

2 октября, 2018, 21:50

Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, поэтому он не может купить лекарств

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в комментарии "Громадському".

Он отметил, в частности, что запрет от Госфинмониторинга России относительно перевода средств действует сейчас и будет в дальнейшем".

"Для человека, который за решеткой, это очень важный аспект", - сказал Игорь Гриб.

По его словам, из-за отсутствия денег заключенный Павел Гриб не может купить продукты или лекарства. При этом он отметил, что "состояние здоровья сына неизвестно, ведь не было никаких обследований".