 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Политзаключенному Грибу Россия блокирует счет, он не может купить лекарств, - отец

Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, поэтому он не может купить лекарств

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в комментарии "Громадському".

Он отметил, в частности, что запрет от Госфинмониторинга России относительно перевода средств действует сейчас и будет в дальнейшем".

"Для человека, который за решеткой, это очень важный аспект", - сказал Игорь Гриб.

По его словам, из-за отсутствия денег заключенный Павел Гриб не может купить продукты или лекарства. При этом он отметил, что "состояние здоровья сына неизвестно, ведь не было никаких обследований".

  • Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
  • Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
  • В начале июня российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба
  • 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания. Также стало известно, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными.
  • 23 июля в российском "суде" в Ростове-на-Дону во время первого судебного заседания по делу политзаключенного Павла Гриба он не признал вину по обвинению в содействии терроризму.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

2 октября, 2018 вторник

1 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать