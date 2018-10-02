Политзаключенному Грибу Россия блокирует счет, он не может купить лекарств, - отец
2 октября, 2018, 21:50
Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, поэтому он не может купить лекарств
Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в комментарии "Громадському".
Он отметил, в частности, что запрет от Госфинмониторинга России относительно перевода средств действует сейчас и будет в дальнейшем".
"Для человека, который за решеткой, это очень важный аспект", - сказал Игорь Гриб.
По его словам, из-за отсутствия денег заключенный Павел Гриб не может купить продукты или лекарства. При этом он отметил, что "состояние здоровья сына неизвестно, ведь не было никаких обследований".
- Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- В начале июня российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба
- 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания. Также стало известно, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными.
- 23 июля в российском "суде" в Ростове-на-Дону во время первого судебного заседания по делу политзаключенного Павла Гриба он не признал вину по обвинению в содействии терроризму.
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