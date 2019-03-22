Украинский политзаключенному Грибу российский суд дал 6 лет колонии

22 марта, 2019, 10:16

22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии

Соответствующее решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону, передает Общественное .

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья.

Российский суд признал Гриба виновным в "призывах к терроризму". По версии российского следствия, украинец якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить взрывчатку и взорвать школу.

Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.