Украинский политзаключенному Грибу российский суд дал 6 лет колонии
Соответствующее решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону, передает Общественное .
"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья.
Российский суд признал Гриба виновным в "призывах к терроризму". По версии российского следствия, украинец якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить взрывчатку и взорвать школу.
Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
Справка
Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
- Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. В него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасно для жизни.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала , что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
- На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
- 12 декабря 2018 политзаключенному стало плохо перед судебным заседанием .
- Во время судебного слушания 1 февраля 2019, Павлу снова вызвали скорую помощь.
- 21 марта на судебном заседании хлоплю снова вызвали "скорую".
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