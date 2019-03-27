Аннексия Голанских высот: Сирия требует созвать Совбез ООН
Об этом сообщает AFP.
"Сирия просит Совет Безопасности ООН провести срочное заседание по решению США признать Голанские высоты территорией Израиля", - говорится в сообщении.
Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Голанские плато имеют площадь 1800 кв. км, но с 1967 года термин используется по области в 1200 кв км, которая включает западную часть плато, небольшую часть Иорданской долины и горный район к югу от горы Хермон.
Голанские высоты были сирийской территорией до 1967 года, когда Израиль захватил их во время Шестидневной войны. В 1973 Сирия попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поражение. Территория находится под контролем Израиля, который в 1981 году принял закон о свою юрисдикцию над ней. Закон не признало ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН. При этом ООН твердо призывает Израиль вернуть территорию Сирии и отрицает легитимность израильских правовых актов по Голанских высот.
#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN- AFP news agency (@AFP) 26 марта 2019 г.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Сирия назвала США "главным врагом всех арабов" из-за признания израильской аннексии Голанских высот.
- Турция заявила, что не признает решение США по Голанских высот.
- В ООН обещают продолжать политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Канада заявила , что не признает право Израиля на контроль Голанских высот.
- Союзники США в Персидском заливе осудили признание Голан частью Израиля.
- Украина не признает суверенитет Израиля над Голанами.
- В ЕС недовольны позицией США по Голанам.
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