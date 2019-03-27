Аннексия Голанских высот: Сирия требует созвать Совбез ООН

27 марта, 2019, 08:23

Сирия требует созвать Совет Безопасности ООН в связи с признанием США израильской аннексии Голанских высот

Об этом сообщает AFP.

"Сирия просит Совет Безопасности ООН провести срочное заседание по решению США признать Голанские высоты территорией Израиля", - говорится в сообщении.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Голанские плато имеют площадь 1800 кв. км, но с 1967 года термин используется по области в 1200 кв км, которая включает западную часть плато, небольшую часть Иорданской долины и горный район к югу от горы Хермон.

Голанские высоты были сирийской территорией до 1967 года, когда Израиль захватил их во время Шестидневной войны. В 1973 Сирия попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поражение. Территория находится под контролем Израиля, который в 1981 году принял закон о свою юрисдикцию над ней. Закон не признало ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН. При этом ООН твердо призывает Израиль вернуть территорию Сирии и отрицает легитимность израильских правовых актов по Голанских высот.