Юристы объяснили, имел ли Мораес право играть за Украину
Об этом сообщает Betnews365 .
Ранее издание Mais Futebol сообщил , что Жуниор Мораес, возможно, нарушил статью 7 устава ФИФА, сыграв за сборную Украины после получения гражданства.
В уставе говорится, что футболист должен жить непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия на территории страны, в которой он получил новое гражданство.
Спортивные юристы прокомментировали эту ситуацию. Они говорят, что при определении прожитых лет ФИФА возлагается на нормы местного законодательства Украины. Согласно украинским законам, непрерывным годом считается проживание на территории страны 183 дня в году.
Жуниор Мораес провел в аренде в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 4 месяца в 2017 году, это примерно 120 дней. На территории Украины этого же года он пробыл более 200 дней.
Таким образом, сборная Украины не нарушила статью устава ФИФА об использовании натурализованных футболистов.
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