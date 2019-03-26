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Евро-2020: Украина дожала Люксембург, Франция разгромила Исландию, результаты других матчей понедельника


фото: REUTERS
Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию

Евро-2020

Отборочный турнир. 2-й тур

25 марта

Группа H

Турция - Молдова 4:0

Голы: Калдирим, 24 Тосун, 26, 53, Айхан, 70

На 53-й минуте Йылмаз (Турция) не реализовал пенальти

Франция - Исландия 4:0

Голы: Юмтити, 12 Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84

Андорра - Албания 0:3

Голы: Садику, 21 балла, 87, Абраши, 90 + 6

Группа A

Черногория - Англия 1:5

Голы: Вешкович, 18 - Кин, 30 Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81

Косово - Болгария 1:1

Голы: Зенели, 61 - Божиков, 39

Группа B

Португалия - Сербия 1:1

Голы: Перейра, 42 - Тадич, 7

Люксембург - Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 - Цыганков, 40, Родригес, 90 + 3 (авт.)

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