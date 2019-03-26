Евро-2020: Украина дожала Люксембург, Франция разгромила Исландию, результаты других матчей понедельника
26 марта, 2019, 07:00
Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
25 марта
Группа H
Турция - Молдова 4:0
Голы: Калдирим, 24 Тосун, 26, 53, Айхан, 70
На 53-й минуте Йылмаз (Турция) не реализовал пенальти
Франция - Исландия 4:0
Голы: Юмтити, 12 Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84
Андорра - Албания 0:3
Голы: Садику, 21 балла, 87, Абраши, 90 + 6
Группа A
Черногория - Англия 1:5
Голы: Вешкович, 18 - Кин, 30 Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81
Косово - Болгария 1:1
Голы: Зенели, 61 - Божиков, 39
Группа B
Португалия - Сербия 1:1
Голы: Перейра, 42 - Тадич, 7
Люксембург - Украина 1:2
Голы: Тюрпель, 34 - Цыганков, 40, Родригес, 90 + 3 (авт.)
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 г. в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов .
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