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"Нам повезло с автоголом", - Шевченко


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его подопечным повезло с автоголом, но везение нужно заслужить

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На пресс-конференции после победы над Люксембургом (2:1) наставник украинцев Андрей Шевченко дал такой комментарий:

"Самое главное - результат. Также огромное спасибо болельщикам, которые поддержали нашу команду. Их присутствие помогло ребятам бороться до конца. В итоге Цыганков заработал штрафной, после которого мы вышли вперед. Да, был автогол, но везение нужно заслужить.

Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. На предматчевой пресс-конференции я сказал, что эта сборная умеет играть в футбол. Соперник продемонстрировал отличные физические данные. Команда была готова, бежала до конца. У нее есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы. Были две вещи, которые повлияли на игру. Мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команда не очень хорошо себя показала", - сказал тренер.

Шевченко также признался, что мечтал о том, чтобы сборная Украины завершила первую часть отбора на первом месте.

"Мы готовились к двум сложным матчам. Март - всегда тяжелый месяц для украинских команд. Игры в этот период всегда были непростыми для сборной. Где-то сказывается не совсем хорошая форма наших игроков. Конечно, я не ожидал столь тяжелого второго поединка. Было допущено много ошибок, ребята в какой-то степени потеряли структуру игры. Но они верили в себя до конца и боролись, пусть кому-то и не хватало сил. Не могу выдвигать им претензии по поводу желания. Нам повезло, и мы выиграли этот матч.

От Люксембурга всегда можно ожидать сюрпризов в поединках на его поле. Ты можешь приехать и сыграть удачно, одержать победу, или же матч получится таким, как сегодня. В последние годы эта команда создавала проблемы всем соперникам, о чем мы хорошо знали", - рассказал Шевченко.

  • По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B - турнирная таблица.
  • Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию - другие результаты понедельника.
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