Слава Украине - после победы над Люксембургом Мораес написал в Instagram на украинском языке
26 марта, 2019, 10:42
Бразильский нападающий сборной Украины Жуниор Мораес после победы над Люксембургом сделал эмоциональное сообщение в Instagram на украинском языке
Об этом Жуниор Мораес написал в instagram.
"Никто не сказал, что это будет легко, но в моей жизни все, где я побеждал, было со многими столкновениями и напряженной работой. Спасибо всем, кто принимал меня с большой радостью, сегодня у нас была удивительная победа. Мы вместе! Слава Украине!" - написал Мораес.
- Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
- По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B - турнирная таблица.
- Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию - другие результаты понедельника.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его подопечным повезло с автоголом , но везение надо заслужить.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко