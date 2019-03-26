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Слава Украине - после победы над Люксембургом Мораес написал в Instagram на украинском языке


фото: Reuters
Бразильский нападающий сборной Украины Жуниор Мораес после победы над Люксембургом сделал эмоциональное сообщение в Instagram на украинском языке

Об этом Жуниор Мораес написал в instagram.

"Никто не сказал, что это будет легко, но в моей жизни все, где я побеждал, было со многими столкновениями и напряженной работой. Спасибо всем, кто принимал меня с большой радостью, сегодня у нас была удивительная победа. Мы вместе! Слава Украине!" - написал Мораес.

  • Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
  • По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B - турнирная таблица.
  • Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию - другие результаты понедельника.
  • Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его подопечным повезло с автоголом , но везение надо заслужить.
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