Слава Украине - после победы над Люксембургом Мораес написал в Instagram на украинском языке

26 марта, 2019, 10:42

Бразильский нападающий сборной Украины Жуниор Мораес после победы над Люксембургом сделал эмоциональное сообщение в Instagram на украинском языке

Об этом Жуниор Мораес написал в instagram.

"Никто не сказал, что это будет легко, но в моей жизни все, где я побеждал, было со многими столкновениями и напряженной работой. Спасибо всем, кто принимал меня с большой радостью, сегодня у нас была удивительная победа. Мы вместе! Слава Украине!" - написал Мораес.