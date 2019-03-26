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Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины


фото: REUTERS
По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины, благодаря победе над Люксембургом со счетом 2: 1, набрала 4 очка и вышла на первое место в группе B. Люксембург имеет 3 пункта и идет вторым.

В другом матче 2-го тура Португалия сыграла дома с Сербией вничью 1: 1 и с 2 баллами идет третьей. У сербов 1 очко и четвертая позиция в турнирной таблице.

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