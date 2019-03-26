Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины
26 марта, 2019, 07:30
По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины, благодаря победе над Люксембургом со счетом 2: 1, набрала 4 очка и вышла на первое место в группе B. Люксембург имеет 3 пункта и идет вторым.
В другом матче 2-го тура Португалия сыграла дома с Сербией вничью 1: 1 и с 2 баллами идет третьей. У сербов 1 очко и четвертая позиция в турнирной таблице.
- 22 марта 2019 г. в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов .
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