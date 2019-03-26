Суд продолжил арест пропагандисту Вышинскому
26 марта, 2019, 16:17
Главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому суд разрешил сидеть во время заседания на месте, где сидят его адвокаты
Об этом сообщает Укринформ.
Адвокат Андрей Даманский заявил ходатайство о перемещении Вышинского на период судебного заседания из специального бокса на место, где сидят его адвокаты.
Председательствующая судья Елена Павленко удовлетворила данное ходатайство.
Как передает корреспондент Еспресо.TV, суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 24 мая.
- Напомним, 15 мая 2018 года представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского будут судить в Киеве.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Вышинского.
- Москалькова признала, что условия содержания Вышинского в СИЗО нормальные
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко