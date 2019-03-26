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Суд продолжил арест пропагандисту Вышинскому


фото: REUTERS
Главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому суд разрешил сидеть во время заседания на месте, где сидят его адвокаты

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокат Андрей Даманский заявил ходатайство о перемещении Вышинского на период судебного заседания из специального бокса на место, где сидят его адвокаты.

Председательствующая судья Елена Павленко удовлетворила данное ходатайство.

Как передает корреспондент Еспресо.TV, суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 24 мая.

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