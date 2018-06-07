 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В хранилище Вышинского нашли $200 тысяч, пистолет и договор с “Россия Сегодня”


фото: Facebook
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили в банковском ящике руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать