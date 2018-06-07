В хранилище Вышинского нашли $200 тысяч, пистолет и договор с “Россия Сегодня”
7 июня, 2018, 21:16
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
В ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили в банковском ящике руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводят обыск в киевском офисе "РИА Новости Украина". Во время этого было задержано журналиста Кирилла Вышинского.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
- Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
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