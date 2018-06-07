В хранилище Вышинского нашли $200 тысяч, пистолет и договор с “Россия Сегодня”

7 июня, 2018, 21:16

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили в банковском ящике руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.