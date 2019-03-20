Российский омбудсмен Москалькова прибыла на суд по делу пропагандиста Вышинского
20 марта, 2019, 10:28
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в здание Верховного суда, где 20 марта состоится заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского
Об этом сообщает РБК-Украина.
Москалькова утверждает, что Вышинский является уже гражданином РФ.
"Он, конечно, является гражданином РФ, он получил гражданство Российской Федерации", - рассказала она.
Отметим, что Москалькова сегодня ночью прилетела в Киев.
- Напомним. в банковском ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 000, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей .
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского судить в Киеве.
- Москалькова вылетела в Киев , чтобы присутствовать на заседании дела Вышинского.
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