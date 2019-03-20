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Российский омбудсмен Москалькова прибыла на суд по делу пропагандиста Вышинского

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в здание Верховного суда, где 20 марта состоится заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом сообщает РБК-Украина.

Москалькова утверждает, что Вышинский является уже гражданином РФ.

"Он, конечно, является гражданином РФ, он получил гражданство Российской Федерации", - рассказала она.

Отметим, что Москалькова сегодня ночью прилетела в Киев.

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