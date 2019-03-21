Москалькова признала, что условия содержания Вышинского в СИЗО нормальные

21 марта, 2019, 10:14

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что условия содержания главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского в Киеве нормальные

Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Он был переведен два дня назад с той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру , где пять человек, где все нормы и правила соответствуют международным правилам", - сказала Москалькова.

"После моего обращения в Красный крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует себя сейчас вполне удовлетворительно", - сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что Вышинского содержат в камере без электричества, постельных принадлежностей и просила украинскую омбудсмена Людмилу Денисову обеспечить Вышинскому соответствующие международным стандартам условия содержания в Лукьяновском СИЗО.

По словам российского омбудсмена, Вышинский против своего обмена на кого-то из граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

"Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда", - сказала она.