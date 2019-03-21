Москалькова признала, что условия содержания Вышинского в СИЗО нормальные
Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.
"Он был переведен два дня назад с той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру , где пять человек, где все нормы и правила соответствуют международным правилам", - сказала Москалькова.
"После моего обращения в Красный крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует себя сейчас вполне удовлетворительно", - сказала она.
Ранее Москалькова заявила, что Вышинского содержат в камере без электричества, постельных принадлежностей и просила украинскую омбудсмена Людмилу Денисову обеспечить Вышинскому соответствующие международным стандартам условия содержания в Лукьяновском СИЗО.
По словам российского омбудсмена, Вышинский против своего обмена на кого-то из граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.
"Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда", - сказала она.
- Напомним, 15 мая 2018 года представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковском ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского будут судить в Киеве.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Вышинского.
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