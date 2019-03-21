//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Москалькова признала, что условия содержания Вышинского в СИЗО нормальные


фото: REUTERS
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что условия содержания главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского в Киеве нормальные

Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Он был переведен два дня назад с той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру , где пять человек, где все нормы и правила соответствуют международным правилам", - сказала Москалькова.

"После моего обращения в Красный крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует себя сейчас вполне удовлетворительно", - сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что Вышинского содержат в камере без электричества, постельных принадлежностей и просила украинскую омбудсмена Людмилу Денисову обеспечить Вышинскому соответствующие международным стандартам условия содержания в Лукьяновском СИЗО.

По словам российского омбудсмена, Вышинский против своего обмена на кого-то из граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

"Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда", - сказала она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать