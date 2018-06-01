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Вышинский отказывается от украинского гражданства и просит защиты у Путина


фото: REUTERS
Главный редактор издания "РИА Новости" в Украине Кирилл Вышинский во время очередного судебного заседания заявил о выходе из украинского гражданства

Об этом сообщает Общественное с Апелляционного суда в Херсоне.

Кроме того, Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.

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