Вышинский отказывается от украинского гражданства и просит защиты у Путина
1 июня, 2018, 13:26
Главный редактор издания "РИА Новости" в Украине Кирилл Вышинский во время очередного судебного заседания заявил о выходе из украинского гражданства
Об этом сообщает Общественное с Апелляционного суда в Херсоне.
Кроме того, Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.
"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.
- Ранее сообщалось, что представители СБУ проводят обыск в киевском офисе "РИА Новости Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Правоохранители обнародовали фото вещественных доказательств, найденных при обыске.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
- Партия “Оппозиционный блок” выразила возмущение по поводу ареста директора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского и заявила о готовности поручиться за него.
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
-
Читайте также
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-