Бойко назвал свой вояж в Москву "инициативой, которая может улучшить жизнь людей"
26 марта, 2019, 16:45
Кандидат в президенты Юрий Бойко прокомментировал свой визит в Москву 22 марта, когда он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым
Об этом передает Интерфакс-Украина.
По словам Бойко, он поехал в страну-агрессора, чтобы "добиться улучшения жизни людей, остановить тотальную коррупцию и военный конфликт на востоке страны".
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Он рассказал, что якобы имеет план по восстановлению мира.
Бойко также отметил, что надо садиться за стол переговоров со всеми сторонами конфликта.
Напомним, 22 марта кандидат в президенты Бойко и кум Путина Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Медведевым.
- СБУ готовит правовую оценку данному поступку.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук обсуждали возвращение Украины в газовую зависимость от России и конфигурацию будущей коалиции.
- "Народный фронт" считает встречу Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором
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