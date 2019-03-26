Бойко назвал свой вояж в Москву "инициативой, которая может улучшить жизнь людей"

26 марта, 2019, 16:45

Об этом передает Интерфакс-Украина.

По словам Бойко, он поехал в страну-агрессора, чтобы "добиться улучшения жизни людей, остановить тотальную коррупцию и военный конфликт на востоке страны".

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Он рассказал, что якобы имеет план по восстановлению мира.

Бойко также отметил, что надо садиться за стол переговоров со всеми сторонами конфликта.

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Бойко и кум Путина Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Медведевым.