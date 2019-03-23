Бойко и Медведчук в Москве договаривались о капитуляции, - "Народный фронт"

23 марта, 2019, 15:27

"Народный фронт" считает встречу Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором

Об этом сообщает официальный сайт "Народного фронта".

Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе - пока украинские бойцы гибнут на фронте, а миллионы наших граждан страдают под оккупацией в Крыму и на Донбассе.

Бойко и кум Путина Медведчук прикрываются лозунгами "политической оппозиции", а на самом деле ведут подрывную деятельность против Украины. Они давно перешли все возможные красные линии.

Действия России и ее агентов Бойко и Медведчука особенно опасными во время выборов. Они распространяют ложь об украинском государстве, искажают факты войны России против Украины, разжигают вражду в украинском обществе. Москва пытается дестабилизировать наше государство, чтобы продолжить агрессию и уничтожить Украину.

"Народный фронт" вновь обращается в правоохранительные органы Украины, прежде всего в Службу безопасности Украины с требованием официально расследовать деятельность Бойко и Медведчука, а также "украинских СМИ", которые их обслуживают. Их действия имеют признаки государственной измены. Предатели должны быть наказаны.