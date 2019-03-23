Бойко и Медведчук в Москве договаривались о капитуляции, - "Народный фронт"
Об этом сообщает официальный сайт "Народного фронта".
Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе - пока украинские бойцы гибнут на фронте, а миллионы наших граждан страдают под оккупацией в Крыму и на Донбассе.
Бойко и кум Путина Медведчук прикрываются лозунгами "политической оппозиции", а на самом деле ведут подрывную деятельность против Украины. Они давно перешли все возможные красные линии.
Действия России и ее агентов Бойко и Медведчука особенно опасными во время выборов. Они распространяют ложь об украинском государстве, искажают факты войны России против Украины, разжигают вражду в украинском обществе. Москва пытается дестабилизировать наше государство, чтобы продолжить агрессию и уничтожить Украину.
"Народный фронт" вновь обращается в правоохранительные органы Украины, прежде всего в Службу безопасности Украины с требованием официально расследовать деятельность Бойко и Медведчука, а также "украинских СМИ", которые их обслуживают. Их действия имеют признаки государственной измены. Предатели должны быть наказаны.
- Напомним, Бойко и Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым .
- СБУ готовит правовую оценку данному поступку.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук обсуждали возвращение Украины в газовую зависимость от России и конфигурацию будущей коалиции.
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова