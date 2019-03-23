Бойко и Медведчук обсуждали в Москве, как снова "повесить Украину на российскую газовую ветку" и будущую парламентскую коалицию, - Порошенко
Об этом действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, 23 марта 2019 года, на Совете регионального развития, который происходит в городе Черновцы, передает Еспресо.TV .
"Побежали к Путину ... Они экономику обсуждают? Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую ветку! Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и после парламентських выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас ", - подчеркнул глава государства.
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По словам Порошенко, Путин не способен прорвать фронт на востоке и потому пытается "подорвать наше единство изнутри".
"Вот будущая парламентская коалиция. Из Кремля прямо предложение - и, соответственно, реакция оттуда", - добавил президент.
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- Напомним, Бойко и Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым .
- СБУ готовит правовую оценку данному поступку.
- Кроме того, Бойко заявил, что готовит объединиться в т.ч. с Юлией Тимошенко.
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