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Бойко и Медведчук обсуждали в Москве, как снова "повесить Украину на российскую газовую ветку" и будущую парламентскую коалицию, - Порошенко

На встрече в российской столице кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук обсуждали возвращение Украины к газовой зависимости от России и конфигурацию будущей коалиции

Об этом действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, 23 марта 2019 года, на Совете регионального развития, который происходит в городе Черновцы, передает Еспресо.TV .

"Побежали к Путину ... Они экономику обсуждают? Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую ветку! Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и после парламентських выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас ", - подчеркнул глава государства.

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По словам Порошенко, Путин не способен прорвать фронт на востоке и потому пытается "подорвать наше единство изнутри".

"Вот  будущая парламентская коалиция. Из Кремля прямо предложение - и, соответственно, реакция оттуда", - добавил президент.

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