Визит Бойко и Медведчука в Москву: СБУ предположила связь с предупрежденным в Харькове терактом
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
"В пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям. Вместе с тем, мы не исключаем возможной опосредованной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - говорится в сообщении.
По словам главы СБУ Василия Грицака, спецслужба имеет свидетельство того, что РФ пытается отвлечь внимание общественности от раскрытых схем финансирования Кремлем одного из кандидатов в президенты Украины.
"Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", - утверждает Грицак.
- Напомним, СБУ разоблачила гражданина Украины, которого спецслужбы РФ завербовали для осуществления теракта в метро Харькова.
- Кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
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