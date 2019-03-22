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Визит Бойко и Медведчука в Москву: СБУ предположила связь с предупрежденным в Харькове терактом


фото: tass.ru
Служба безопасности Украины предположила связь между визитом в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука с подготовкой теракта в Харькове по заказу российских спецслужб

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"В пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям. Вместе с тем, мы не исключаем возможной опосредованной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - говорится в сообщении.

По словам главы СБУ Василия Грицака, спецслужба имеет свидетельство того, что РФ пытается отвлечь внимание общественности от раскрытых схем финансирования Кремлем одного из кандидатов в президенты Украины.

"Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", - утверждает Грицак.

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