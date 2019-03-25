//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Что это было?", - Климкин о встрече Бойко и Медведчука с Медведевым


фото: tass
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал переговоры кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

По мнению Климкина, в Москве стоит вести переговоры только с одним человеком - президентом России Владимиром Путиным.

"Я бы не применял слово" визит "к этой поездке. Это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это , конечно, очень четкое выражение позиции, и не только высказывания, а демонстрация своей позиции ", - заявил Климкин.

Он также отметил, что в Москве стоит и нужно говорить только с одним человеком - это с президентом России, ведь только он "определяет всю повестку дня".

"А главное, и я это говорю не только как министр иностранных дел, а просто как украинский гражданин, я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они, собственно, достигли, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий, и здесь я имею в виду и Донбасс, и, безусловно, Крым ", - подчеркнул Климкин.

По словам министра, "если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими и доминирующими вопросами повестки дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: а что это было?".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать