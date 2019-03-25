"Что это было?", - Климкин о встрече Бойко и Медведчука с Медведевым

25 марта, 2019, 14:46

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал переговоры кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

По мнению Климкина, в Москве стоит вести переговоры только с одним человеком - президентом России Владимиром Путиным.

"Я бы не применял слово" визит "к этой поездке. Это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это , конечно, очень четкое выражение позиции, и не только высказывания, а демонстрация своей позиции ", - заявил Климкин.

Он также отметил, что в Москве стоит и нужно говорить только с одним человеком - это с президентом России, ведь только он "определяет всю повестку дня".

"А главное, и я это говорю не только как министр иностранных дел, а просто как украинский гражданин, я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они, собственно, достигли, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий, и здесь я имею в виду и Донбасс, и, безусловно, Крым ", - подчеркнул Климкин.

По словам министра, "если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими и доминирующими вопросами повестки дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: а что это было?".