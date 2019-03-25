"Что это было?", - Климкин о встрече Бойко и Медведчука с Медведевым
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.
По мнению Климкина, в Москве стоит вести переговоры только с одним человеком - президентом России Владимиром Путиным.
"Я бы не применял слово" визит "к этой поездке. Это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это , конечно, очень четкое выражение позиции, и не только высказывания, а демонстрация своей позиции ", - заявил Климкин.
Он также отметил, что в Москве стоит и нужно говорить только с одним человеком - это с президентом России, ведь только он "определяет всю повестку дня".
"А главное, и я это говорю не только как министр иностранных дел, а просто как украинский гражданин, я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они, собственно, достигли, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий, и здесь я имею в виду и Донбасс, и, безусловно, Крым ", - подчеркнул Климкин.
По словам министра, "если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими и доминирующими вопросами повестки дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: а что это было?".
- Напомним, Бойко и Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым .
- СБУ готовит правовую оценку данному поступку.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук обсуждали возвращение Украины к газовой зависимости от России и конфигурацию будущей коалиции.
- "Народный фронт" считает встречу Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором
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