Кандидат в президенты Бойко и кум Путина Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Медведевым
Встречу транслировал телеканал 112.ua.
Медведев потребовал обсудить отношения в газовой сфере, торговое сотрудничество и другие экономические вопросы.
Бойко заявил о важности возвращения украинских товаров на российский рынок и пожаловался, что "торговая война ухудшает жизнь наших украинцев", заявив, что ухудшение торговли с РФ в первую очередь наносит вред Украине. Также Бойко потребовал прямых поставок российского газа в Украину.
Медведчук также поддержал инициативу прямого импорта российского газа в Украину, назвав эту тему главным вопросом встречи.
Во встрече также принял участие руководитель российского ПАО "Газпром" Алексей Миллер, который заявил о готовности предприятия к возобновлению контрактов по прямым поставкам газа в Украину.
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