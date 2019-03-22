Кандидат в президенты Бойко и кум Путина Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Медведевым

22 марта, 2019, 15:59

Встречу транслировал телеканал 112.ua.

Медведев потребовал обсудить отношения в газовой сфере, торговое сотрудничество и другие экономические вопросы.

Бойко заявил о важности возвращения украинских товаров на российский рынок и пожаловался, что "торговая война ухудшает жизнь наших украинцев", заявив, что ухудшение торговли с РФ в первую очередь наносит вред Украине. Также Бойко потребовал прямых поставок российского газа в Украину.

Медведчук также поддержал инициативу прямого импорта российского газа в Украину, назвав эту тему главным вопросом встречи.

Во встрече также принял участие руководитель российского ПАО "Газпром" Алексей Миллер, который заявил о готовности предприятия к возобновлению контрактов по прямым поставкам газа в Украину.