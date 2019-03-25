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Владелец сгоревшего вместе с детьми кинотеатра в Кемерово за год стал богаче на $ 50 млн


фото: tass
Через год после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове состояние бизнесмена Дениса Штенгелова, основного владельца площадей в этом центре, выросло на $ 50 млн

Об этом пишет российский Forbes.

Денис Штенгелов владеет фирмой, которая является одним из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий "КДВ Групп" и продуктовым ритейлером "Ярче!".

Весной 2018 года Штенгелов вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $ 600 млн. Сейчас его состояние выросло до $ 650 млн.

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