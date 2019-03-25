Владелец сгоревшего вместе с детьми кинотеатра в Кемерово за год стал богаче на $ 50 млн
25 марта, 2019, 17:20
Через год после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове состояние бизнесмена Дениса Штенгелова, основного владельца площадей в этом центре, выросло на $ 50 млн
Об этом пишет российский Forbes.
Денис Штенгелов владеет фирмой, которая является одним из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий "КДВ Групп" и продуктовым ритейлером "Ярче!".
Весной 2018 года Штенгелов вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $ 600 млн. Сейчас его состояние выросло до $ 650 млн.
- Напомним, 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", что в России, произошел пожар .
- Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинотеатров. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
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Число погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
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В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором зафиксирован момент возгорания.
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Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".
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