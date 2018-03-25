В российском Кемерово загорелся кинотеатр в ТРЦ, погибли 4 ребенка
25 марта, 2018, 16:34
Четвер детей погибли во время пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово (Россия)
Пожар произошел в кинотеатре, сообщает "Интерфакс".
"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - заявили спасатели.
Проводится эвакуация, на месте работают чрезвычайные службы города.
Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится на месте происшествия.
На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники. По словам источника в экстренных службах, из горящего торгового центра эвакуировали более 200 человек. Сейчас горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. метров.
- Напомним, в Киеве создали движение "Свободный Идель-Урал", которое будет бороться за независимость Татарстана, Башкортостана и других оккупированных Россией республик Поволжья.
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