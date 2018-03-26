Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека
26 марта, 2018, 11:52
Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек
Об этом заявил глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, передает ТАСС.
"К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибло 64 человека", - отметил он в комментарии журналистам.
По его словам, пока спасатели не извлекли из завалов тела еще шестерых человек.
Напомним, ранее стало известно, что четыре человека были задержаны в рамках уголовного производства по пожару в ТЦ "Зимняя вишня".
- Напомним, 25 марта стало известно, что ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Утром 26 марта стало известно, что в результате пожара погибли 48 человек, еще 47 - получили ранения, 27 человек считаются пропавшими без вести.
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