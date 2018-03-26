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Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека


фото: REUTERS
Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек

Об этом заявил глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, передает ТАСС.

"К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибло 64 человека", - отметил он в комментарии журналистам.

По его словам, пока спасатели не извлекли из завалов тела еще шестерых человек.

Напомним, ранее стало известно, что четыре человека были задержаны в рамках уголовного производства по пожару в ТЦ "Зимняя вишня".

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