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Появилось видео начала пожара в Кемерово

В сеть выложили видео с камер наблюдения в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, на котором зафиксирован момент возгорания

Соответствующее видео появилось в Youtube.

На видео видно, как огонь быстро распространяется площадью торгово-развлекательного центра, а дым заполняет помещение.

Также стали известны новые подробности трагедии. Сотрудник частной охранной фирмы, который работал в ТЦ, при получении сигнала о пожаре выключил систему оповещения, сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи допросили и задержали четырех подозреваемых по делу. Среди них - технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно был эпицентр возгорания, работник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

В Следкоме РФ заявили, что получили доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях во время введения ТЦ в эксплуатацию и во время его работы.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
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