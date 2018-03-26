Появилось видео начала пожара в Кемерово

26 марта, 2018, 20:11

В сеть выложили видео с камер наблюдения в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, на котором зафиксирован момент возгорания

Соответствующее видео появилось в Youtube.

На видео видно, как огонь быстро распространяется площадью торгово-развлекательного центра, а дым заполняет помещение.

Также стали известны новые подробности трагедии. Сотрудник частной охранной фирмы, который работал в ТЦ, при получении сигнала о пожаре выключил систему оповещения, сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи допросили и задержали четырех подозреваемых по делу. Среди них - технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно был эпицентр возгорания, работник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

В Следкоме РФ заявили, что получили доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях во время введения ТЦ в эксплуатацию и во время его работы.