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Пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня"

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко, сообщают "РИА Новости".

Известно, что по этому делу допрашивают пятерых людей, в частности технического директора компании-владельца, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, которая обслуживает сигнализацию, а также охранника, который отключил систему оповещения.

"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к трагедии", - подчеркнула Петренко.

Отметим, ранее в Следственном комитете выдвинули две версии причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Первая из них, которую считают более вероятной, - самовозгорание, а вторая - применение открытого огня.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
  • В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
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