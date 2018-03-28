Пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово предъявили обвинение

28 марта, 2018, 07:59

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня"

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко, сообщают "РИА Новости".

Известно, что по этому делу допрашивают пятерых людей, в частности технического директора компании-владельца, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, которая обслуживает сигнализацию, а также охранника, который отключил систему оповещения.

"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к трагедии", - подчеркнула Петренко.

Отметим, ранее в Следственном комитете выдвинули две версии причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Первая из них, которую считают более вероятной, - самовозгорание, а вторая - применение открытого огня.