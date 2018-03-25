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Пожар в Кемерово: уже 12 погибших и 62 пропавших без вести

Тела еще 7 погибших обнаружены в горящем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия)

Об этом со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения, сообщает ТАСС.

Таким образом, число погибших в этом пожаре возросло до 12 человек.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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