Пожар в Кемерово: уже 12 погибших и 62 пропавших без вести
25 марта, 2018, 22:58
Тела еще 7 погибших обнаружены в горящем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия)
Об этом со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения, сообщает ТАСС.
Таким образом, число погибших в этом пожаре возросло до 12 человек.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
-
Читайте также
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-