В Минэнерго РФ рассчитывают договориться с Украиной о транзите газа после 2019 года
Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам Яновского, продление контракта может состояться в октябре, когда состояться итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС. Еще одна встреча планируется на май этого года.
"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной о транзите газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.
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Напомним, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
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28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа .
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Напомним, Бойко и Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи в "Газпроме" заявили о готовности принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если она будет, и участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума.
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"Бойко и Медведчук обсуждали в Москве, как снова " повесить Украину на российскую газовую иглу "и будущую парламентскую коалицию , - уверен президент Порошенко.
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