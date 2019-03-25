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В Минэнерго РФ рассчитывают договориться с Украиной о транзите газа после 2019 года


фото: energy.org.ua
Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Яновского, продление контракта может состояться в октябре, когда состояться итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС. Еще одна встреча планируется на май этого года.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной о транзите газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.

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