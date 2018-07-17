Транзит газа: Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров

17 июля, 2018, 16:14

Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту для дальнейших встреч по обсуждению транзита российского газа территорией Украины

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа, передает "Европейская правда”.

Встреча в Берлине состоялась по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмайера. В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Они, в частности, обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставку газа", - говорится в сообщении.

Во время первой встречи в министерстве экономики Германии стороны обсудили свои исходные позиции.

"Исходя из этого, будет разработана дорожная карта для будущих встреч", - сообщает министерство экономики ФРГ.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.

5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.