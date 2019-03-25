Большинство депутатов-кандидатов в президенты ни разу не проголосовали в Раде в течение марта, - КИУ
Такие данные приводит общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ), передает Еспресо.TV.
В марте 2019 года народные депутаты установили антирекорд: 111 народных депутатов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали "за", "против", "воздержался"). Для сравнения: в феврале ни разу не проголосовали 12 депутатов.
Среди тех, кто не голосовал ни на одном пленарном заседании Рады, есть нардепы-кандидаты в президенты Украины.
"8 из 14 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Виктор Бондарь, Виталий Куприй", - отмечают в КИУ.
Часть кандидатов приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосований, Ольга Богомолец - 1%, Юрий Деревянко - 2%, Юрий Бойко - 4%.
Самые высокие показатели голосований среди кандидатов в президенты у Виктора Кривенко (53%) и Юрия Тимошенко (64%).
"Участие в выборах не освобождает кандидатов от их обязанностей как народных депутатов. Это касается, в том числе, участия в голосованиях Верховной Рады. Однако часть кандидатов уже полностью работают в избирательном формате, а потому в Раде не появляются. Также парламент сейчас работает над рассмотрением поправок к т. н. языковому закону, что само по себе рассматривается как техническая важна работа. В результате в марте сразу 111 депутатов ни разу не проголосовали. Это абсолютный антирекорд за время работы ВР 8 созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
В марте было проведено 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых произошло 566 голосований. Все они касались рассмотрения поправок к проекту Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д).
- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
- 18 марта глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты затягивают рассмотрение закона №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного"
- Княжицкий считает, что утверждение, что закон о языке не нужен - синоним того, что не нужна независимая Украина
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