//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Большинство депутатов-кандидатов в президенты ни разу не проголосовали в Раде в течение марта, - КИУ


фото: КВУ
Все 566 голосований в марте касались поправок к проекту закона о языке

Такие данные приводит общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ), передает Еспресо.TV.

В марте 2019 года народные депутаты установили антирекорд: 111 народных депутатов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали "за", "против", "воздержался"). Для сравнения: в феврале ни разу не проголосовали 12 депутатов.

Среди тех, кто не голосовал ни на одном пленарном заседании Рады, есть нардепы-кандидаты в президенты Украины.

"8 из 14 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Виктор Бондарь, Виталий Куприй", - отмечают в КИУ.

Часть кандидатов приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосований, Ольга Богомолец - 1%, Юрий Деревянко - 2%, Юрий Бойко - 4%.

Самые высокие показатели голосований среди кандидатов в президенты у Виктора Кривенко (53%) и Юрия Тимошенко (64%).

"Участие в выборах не освобождает кандидатов от их обязанностей как народных депутатов. Это касается, в том числе, участия в голосованиях Верховной Рады. Однако часть кандидатов уже полностью работают в избирательном формате, а потому в Раде не появляются. Также парламент сейчас работает над рассмотрением поправок к т. н. языковому закону, что само по себе рассматривается как техническая важна работа. В результате в марте сразу 111 депутатов ни разу не проголосовали. Это абсолютный антирекорд за время работы ВР 8 созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В марте было проведено 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых произошло 566 голосований. Все они касались рассмотрения поправок к проекту Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д).

  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
  • 18 марта глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты затягивают рассмотрение закона №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного"
  • Княжицкий считает, что утверждение, что закон о языке не нужен - синоним того, что не нужна независимая Украина
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать