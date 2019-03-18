Некоторые нардепы затягивают рассмотрение закона о языке, - Парубий
Об этом заявил на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV .
"Мы начинаем завтра рассмотрение с 490 правки и по этому поводу дискуссии лишние. Некоторые из народных депутатов отмечают, что нужно немедленно остановить рассмотрение. Некоторые, по моему мнению, сознательно затягивают рассмотрение. И также могу сказать, что вкладываются огромные ресурсы для того , чтобы сорвать голосование этого исторического закона ", - заявил Парубий.
Он убежден, что все заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона происходил согласно предусмотренным принципам, чтобы было не любого срыва.
"Я убежден, что все в зале, большинство фракций украинского парламента, понимают - это одно из крупнейших наших исторических задач этого парламента - принять закон о функционировании украинского языка как государственного. Я убежден, что все фракции могут будто гарантом того, что закон о языке будет принят и сделаем мы это безупречно ", - сказал он.
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- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
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