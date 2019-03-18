Некоторые нардепы затягивают рассмотрение закона о языке, - Парубий

18 марта, 2019, 13:27

18 марта голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты затягивают рассмотрение закона №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного"

Об этом заявил на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV .

"Мы начинаем завтра рассмотрение с 490 правки и по этому поводу дискуссии лишние. Некоторые из народных депутатов отмечают, что нужно немедленно остановить рассмотрение. Некоторые, по моему мнению, сознательно затягивают рассмотрение. И также могу сказать, что вкладываются огромные ресурсы для того , чтобы сорвать голосование этого исторического закона ", - заявил Парубий.

Он убежден, что все заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона происходил согласно предусмотренным принципам, чтобы было не любого срыва.

"Я убежден, что все в зале, большинство фракций украинского парламента, понимают - это одно из крупнейших наших исторических задач этого парламента - принять закон о функционировании украинского языка как государственного. Я убежден, что все фракции могут будто гарантом того, что закон о языке будет принят и сделаем мы это безупречно ", - сказал он.

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