Рада одобрила законопроект о функционировании украинского языка как государственного за основу

4 октября, 2018, 14:24

Верховная Рада приняли за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

За соответствующее решение проголосовал 261 депутат, сообщает Еспресо.TV.

Согласно законопроекту, украинский язык определяется единственным государственным и приравнивается к гимну, флагу и гербу. Поэтому публичное унижение или неуважение украинского языка приравнивается к надругательству над государственными символами.

Все граждане Украины должны иметь свободные возможности, чтобы овладеть украинским языком. Для получения высоких должностей во властных структурах, медицинских, образовательных или юридических заведениях от претендента требуется свободно владеть государственным языком.

Докуменом предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая определяет правописание и стандарты и проводит экзамены по государственному языку и выдает государственные сертификаты об уровне владения государственным языком).

Также, за злостное невыполнение закона предусмотрена ответственность. Для этого должна быть создана должность Уполномоченного по защите государственного языка, который должен контролировать исполнение закона и рассматривать обращения граждан.

Отметим, что законопроект был принят с некоторыми изменениями, которые были приняты во время заседания Комитета Рады. Эти изменения с трибуны парламента озвучил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Он отметил, что этот законопроект действительно касается регулирования украинского языка, но касается всех языков, в частности языков нацменьшинств. По его словам, Комитет одобрил несколько изменений к проекту закона, учитывая принятие других законов, в частности об образовании, а также о телевидении и радиовещании.

Так, были внесены следующие изменения: