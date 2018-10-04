Рада одобрила законопроект о функционировании украинского языка как государственного за основу
За соответствующее решение проголосовал 261 депутат, сообщает Еспресо.TV.
Согласно законопроекту, украинский язык определяется единственным государственным и приравнивается к гимну, флагу и гербу. Поэтому публичное унижение или неуважение украинского языка приравнивается к надругательству над государственными символами.
Все граждане Украины должны иметь свободные возможности, чтобы овладеть украинским языком. Для получения высоких должностей во властных структурах, медицинских, образовательных или юридических заведениях от претендента требуется свободно владеть государственным языком.
Докуменом предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая определяет правописание и стандарты и проводит экзамены по государственному языку и выдает государственные сертификаты об уровне владения государственным языком).
Также, за злостное невыполнение закона предусмотрена ответственность. Для этого должна быть создана должность Уполномоченного по защите государственного языка, который должен контролировать исполнение закона и рассматривать обращения граждан.
Отметим, что законопроект был принят с некоторыми изменениями, которые были приняты во время заседания Комитета Рады. Эти изменения с трибуны парламента озвучил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Он отметил, что этот законопроект действительно касается регулирования украинского языка, но касается всех языков, в частности языков нацменьшинств. По его словам, Комитет одобрил несколько изменений к проекту закона, учитывая принятие других законов, в частности об образовании, а также о телевидении и радиовещании.
Так, были внесены следующие изменения:
- В тексте законопроекта слова "Центр украинского языка" и терминологию Центра украинского языка заменить на слова "Национальная комиссия по стандартам государственного языка".
- Статью 45 относительно Центра украинского языка изъять, а ее часть "компетенция центра" перенести в статью 40 как новой части третьей этой статьи, первый абзац которой изложить в следующей редакции: "к компетанеции Нацкомиссии в части поддержки стандартов украинского языка, проверки и совершенствования уровня владения принадлежат".
- Статью 47 законопроекта исключить, а части 2 и 3 добавить к статье 40 как новую часть четвертую в следующей редакции: "к компетенции Нацкомиссии в части поддержания и совершенствования украинского языка принадлежат"
- Статью 51 о Службе языковых инспекторов изъять и заменить все упоминания о ней соответственно на Уполномоченного по защите государственного языка.
- Повсюду в тексте слова ЗУ "О нацменьшинствах в Украине" заменить словами "закон" в соответствующих падежах.
- Статью 20 "Государственный язык на телевидении и радиовещании" изложить в редакции действующей статьи 10 закона "О телевидении и радиовещании".
- Статью 17 изложить в редакции действующей статьи 7 закона "Об образовании" добавив к ней части 5 и 11 статьи 17, предусмотрев в переходных положениях, что добавленная таким образом норма с частью 5 статьи 17 вступает в силу в 2025 году. (Вводится обязательное прохождения ВНО исключительно на украинском с 2025).
- Удалить часть вторую статьи первой;
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