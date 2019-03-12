Более 2 тыс. поправок: Рада рассматривает во втором чтении закон о функционировании украинского языка как государственного

12 марта, 2019, 13:17

Принятие законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного позволит, в частности, поставить точку на всех спекуляциях вокруг существования так называемого "русского мира", "одного народа", "украинского наречия русского языка"

Об этом заявил в Верховной Раде председатель комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий.

"Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного после его принятия должен поставить точку на всех спекуляциях вокруг существования так называемого "русского мира", "одного народа", "украинского наречия русского языка" и других спекуляций, которые все время делают те люди, которые борются с независимостью нашей Украины. Принятие этого закона наконец покажет, что мы - сильная демократическая европейская страна", - сказал Княжицкий.

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности отметил, что в законопроект поданы уже более 2 тыс. поправок, которые будут рассмотрены независимо от того, одобрены они профильным комитетом или отклонены.

"Как вы знаете, в законопроект поданы более 2 тыс. поправок, и согласно регламенту мы будем останавливаться и обсуждать те правки, на которых будут настаивать их авторы, независимо от того, эта правка принята или отклонена комитетом. Авторы имеют право настаивать на этих правках. Кроме того, закон состоит из преамбулы и целого ряда статей. Согласно регламенту, прежде, чем переходить к рассмотрению поправок каждой из статей, я буду давать короткие вступления и попробую растолковать смысл этой статьи для того, чтобы потом при рассмотрении поправок нам было проще двигаться быстро и оперативно по этому закону", - пояснил Княжицкий.

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности напомнил, что по Конституции государственным языком является украинский, а родным его считают 85% граждан Украины.

"Это еще раз доказывает то, что украинский язык не разделяет, а объединяет украинцев. И те, кто пытается сделать все, чтобы уменьшить этот процент, работает для того, чтобы дальше делить Украину", - подчеркнул Княжицкий.