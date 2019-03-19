Утверждение, что закон о языке не нужен - синоним того, что не нужна независимая Украина, - Княжицкий
"Меня удивляют комментарии некоторых кандидатов в президенты и народных депутатов, которые утверждают, что закон о языке не важен и не нужен. Возможно, они не осознают, что такие заявления - это синоним того, что Украина не нужна, украинского языка и нации не существует", - отметил Княжицкий.
Он отметил, что законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является одним из самых либеральных из аналогичных в странах Восточной и Центральной Европы, не регулирует личного общения граждан, не вводит уголовной ответственности за несоблюдение норм, предусмотренных в законопроекте, не обязывает всех граждан сдавать тесты на знание украинского языка.
"Я понимаю, что рассмотрение этого законопроекта происходит в непростое время. Однако, если мы не примем его сейчас - не сможем сказать, что Украинское Государство окончательно утвердилось", - сказал глава профильного комитета.
Напомним, парламент вторую неделю во втором чтении рассматривает законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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