//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Утверждение, что закон о языке не нужен - синоним того, что не нужна независимая Украина, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
Такую позицию высказал Глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, во вторник 19 марта

"Меня удивляют комментарии некоторых кандидатов в президенты и народных депутатов, которые утверждают, что закон о языке не важен и не нужен. Возможно, они не осознают, что такие заявления - это синоним того, что Украина не нужна, украинского языка и нации не существует", - отметил Княжицкий.

Он отметил, что законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является одним из самых либеральных из аналогичных в странах Восточной и Центральной Европы, не регулирует личного общения граждан, не вводит уголовной ответственности за несоблюдение норм, предусмотренных в законопроекте, не обязывает всех граждан сдавать тесты на знание украинского языка.

"Я понимаю, что рассмотрение этого законопроекта происходит в непростое время. Однако, если мы не примем его сейчас - не сможем сказать, что Украинское Государство окончательно утвердилось", - сказал глава профильного комитета.

Напомним, парламент вторую неделю во втором чтении рассматривает законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать